De valpartij van de Belgische belofte Jarno Widar niet zonder gevolgen: welke blessures heeft hij opgelopen?

Jarno Widar had het zich wel anders voorgesteld. Het is een opgave geworden voor het toptalent van Lotto in de Giro Next Gen in plaats van een tweede eindzege.

Widar heeft deze week ook wel een mooie ritzege behaald die ze hem niet meer kunnen afpakken. De roze trui speelde hij daarna kwijt, maar hij droeg nog altijd de blauwe trui als leider in het bergklassement. Terwijl hij duidelijke sporen droeg van een val werd het voor hem in de voorlaatste rit echter een lijdensweg op de Prato Nevoso.

Lotto geeft een update over zijn renner en schetst in de eerste plaats nog eens wat er gebeurd is. "Jarno Widar is gevallen tijdens de zevende rit van de Giro Next Gen. Als gevolg verloor hij twee minuten ten opzichte van de groep der favorieten en moest hij zijn klassementsambities laten varen." Na zo'n val is het telkens de vraag hoe erg het is.

Widar heeft een gezwollen elleboog

"Medische onderzoeken in het ziekenhuis hebben geen breuken onthuld. Hij heeft wel schaafwonden opgelopen en zijn elleboog is aanzienlijk gezwollen", is het een gemengd verdict voor de 19-jarige renner. "Hij zal niet starten in de laatste etappe en zal een volledig onderzoek ondergaan eens hij terug in België is", laat Lotto weten.

In de slotetappe van en naar Pinerolo moet dus niet meer naar hem gezocht worden in het peloton. "Jarno zal nu de tijd nemen om te rusten en te herstellen", sluit zijn ploeg het bericht af met een logische boodschap. "We wensen hem een spoedig herstel!" Hoe sneller het goudhaantje van het Lotto Development Team hersteld is, hoe beter.

Widar heeft nog grote doelen

Zijn opgave in de Giro Next Gen is een teleurstelling maar een drama moet er ook niet van gemaakt worden. Met de Ronde van de Toekomst en het WK voor beloften heeft Widar later dit jaar immers nog twee grote doelen.