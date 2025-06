Collega uit het peloton vergeet Remco Evenepoel maar uitspraak over Mathieu valt het meest op: "Van der Poel vloog"

Met Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel hebben twee oud-wereldkampioenen deelgenomen aan de Dauphiné. Dan is het toch vooral Van der Poel die indruk heeft gemaakt.

In een interview met Bici.PRO heeft Simone Velasco teruggeblikt op de Dauphiné. Velasco is een Italiaan van Astana die in deze rittenkoers ook van de partij was. Hij is een renner die op uitdagend terrein best wel wat in zijn mars heeft: hij werd dit jaar al derde in een rit in de Ronde van het Baskenland en vierde in Luik-Bastenaken-Luik.

Ook de Tour de France staat nog op zijn programma. Hij beseft ook wel dat hij tekort komt om zich te meten met de echte uitblikers uit de Dauphiné. Dan hebben we het over Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. "Die zijn van een ander niveau", beseft Velasco. Hij voegt aan dat duo overigens nog een derde uitblinker uit de Dauphiné toe.

'Vliegende' Van der Poel in de Dauphiné

Je zou dan verwachten dat hij het over Remco Evenepoel heeft. Die won tenslotte met overmacht de individuele tijdrit. Velasco neemt de naam van Evenepoel echter niet in de mond. Wel spreekt hij zich lovend uit over Mathieu van der Poel. "Ik zag dat hij echt vloog. Hij is al in goede conditie. In de tijdrit kwam hij dicht bij het podium."

Ook in de ritten in lijn heeft Van der Poel blijk gegeven van een goede vorm. "Op de dag van de vlucht waaruit Romeo won, viel hij meteen aan in het begin van de rit. Hij was bergop bij de beste twintig in een groep van veertig renners. Dat betekent dat hij al in een uitstekende conditie verkeert", is de logische redenering over VDP.

Fans Van der Poel kijken uit naar Tour-start

Voor de fans van Mathieu van der Poel is het ondertussen reikhalzend uitkijken naar de start van de Tour de France. Er zijn verschillende etappes die hij kan aankruisen om op dit grote toneel eens uit te pakken met die goede vorm.