Glasheldere reden waarom Belgische renner ervan durft te dromen om Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar te evenaren

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zijn de voor de hand liggende voorbeelden van renners die de besten zijn op hun terrein. Weinigen durven ervan te dromen even goed te worden.

Er zijn nochtans wel degelijk renners in het peloton te vinden die de lat zo hoog durven te leggen. Eén van hen is Lennert Van Eetvelt. De Belg van Lotto wordt beschouwd als deel van de ruime subtop in het profwielrennen. Met zijn zevende plaats in de Ronde van Lombardije heeft hij zich vorig jaar helemaal op de wielerkaart kunnen zetten.

Van Eetvelt hoopt uiteraard om nog wat hoger te kunnen mikken in het vervolg van zijn carrière. Dat zou dan neerkomen op het afschieten van de hoofdvogel in één van die belangrijke koersen. Dan kan hij zich best richten op de meest uitdagende Monumenten, zoals de Ronde van Lombardije en in eigen land ook Luik-Bastenaken-Luik.

Sterke Pogacar en Van der Poel

Tegenwoordig kom je wel in alle Monumenten wel Mathieu van der Poel of Tadej Pogacar tegen. In een gesprek met Knack geeft Van Eetvelt er blijk van dat te beseffen. "Je kunt wel dromen van monumenten, maar Pogacar en Van der Poel zijn zo sterk. Ze rijden het peloton van het kastje naar de muur, al weet je ook: zoiets blijft niet eeuwig duren."

Daar trekt Van Eetvelt zich aan op. Hij is wel enkele jaren jonger dan die twee kleppers. Van Eetvelt is 23. Dat is drie jaar jonger dan Pogacar en Van der Poel is zelfs al 30 jaar oud. "Er komt een moment dat jongere renners naar hun niveau toegroeien – en hopelijk ben ik daarbij." Dat is dus de ambitie die Van Eetvelt openlijk uitspreekt.

Geen gebrek aan lef bij Van Eetvelt

Het is knap dat een jonge Belgische renner zich aan deze straffe taal durft te wagen, want velen zouden er ook voor terugdeinzen. Aan lef geen gebrek. De toekomst moet uitwijzen hoe realistisch deze doelstelling zal zijn.