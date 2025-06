Hij heeft last gehad van onzekerheden: hoe Mathieu van der Poel omgaat met druk en stress in zijn carrière

Mathieu van der Poel is één van de renners met de meeste uitstraling. Onzekerheden hebben hem nochtans in een vroegere fase van zijn carrière wel parten gespeeld.

In een diepgaand interview in Rouleur geeft Mathieu van der Poel een inkijk in zijn manier van omgaan met het bestaan van het leven als profwielrenner. Dat is immers toch een job die heel erg verschilt van heel wat andere beroepen. Het is begonnen met de liefde voor de fiets en dat is ook wat hem uiteindelijk zo ver heeft kunnen brengen.

Eén van de uitdagingen uit het rennersleven is dat er amper tijd is om te genieten van sterke prestaties of om daar eens grondig bij stil te staan. Het gezegde 'de koers stopt voor niemand' is niet gelogen. "Dat maakt deel uit van de sport. Je denkt aan de volgende koers en niet aan wat je al gedaan hebt. Dat behoort tot het verleden, maar het is goed dat je je zo bezighoudt."

Carrière Van der Poel vol hoogtepunten

Het zou alleen welkom zijn als er eens uitgebreid de tijd genomen kan worden om het te laten bezinken wat een renner allemaal beleeft. Zeker in een carrière als die van Van der Poel, die bol staat van ontzettend grote hoogtepunten. Het winnen van acht Monumenten is lang niet aan iedereen besteed, zelfs niet aan alle toprenners.

We mogen ook niet vergeten dat Van der Poel eigenlijk uit het veldrijden komt. We kunnen veronderstellen dat hij anno 2025 wel behoorlijk zelfzeker aan de start van wedstrijden komt. Dat was in het begin, als jonge gast in de cross, wel helemaal anders. "Ik herinner me dat ik in het begin in het veldrijden onzeker voelde", geeft Van der Poel toe.

Van der Poel leerde met stress omgaan

"Ik was meer nerveus, maar dat werd elk jaar minder", getuigt hij. Het is moeilijk in te beelden dat iemand als Van der Poel last zou hebben van stress. Dat was blijkbaar toch het geval. Het is zeker een kracht dat hij leerde hoe daar mee om te gaan naarmate hij meer wedstrijden reed.