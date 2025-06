Louis Vervaeke geeft nieuwe update die ook Remco Evenepoel heel nieuwsgierig zal maken: haalt hij de Tour nog?

Heel Soudal Quick-Step duimt voor Louis Vervaeke. Niet in het minst kopman Remco Evenepoel, die zijn hulp in de Tour wel kan gebruiken.

Iedereen vraagt zich af of Louis Vervaeke de start van de Tour de France nog haalt na zijn valpartij in de Dauphiné. Die heeft hem opgezadeld met een sleutelbeenbreuk, waardoor zijn deelname aan de Tour de France uiteraard in het gedrang komt. Het lijkt heel vroeg dag voor Vervaeke om alsnog de Grand Départ te kunnen halen.

Of is het dan toch nog mogelijk? Louis Vervaeke heeft de hoop alleszins nog niet opgegeven en deelt die hoop ook met de buitenwereld. Uit zijn Strava-account blijkt dat de renner van Soudal Quick-Step vandaag voor het eerst na zijn val weer buiten kon fietsen. Het was reeds bekend dat Vervaeke het fietsen op de rollen al hervat had.

Louis Vervaeke op de Vlaamse hellingen

Vervaeke heeft nu ook in de buitenlucht dus een fietstocht kunnen afwerken. De 31-jarige klimmer heeft een rit gemaakt van ruim 130 kilometer. Deze fietstocht bracht hem onder meer langs Ronse en Oudenaarde. Hij heeft enkele bekende Vlaamse hellingen zoals de Kanarieberg, Ten Bosse en de Berendries voor zijn rekening genomen.

Dat leverde zelfs een paar persoonlijke records op Strava op, onder andere in de Hessestraat. Vervaeke is zo ook aan 4415 hoogtemeters geraakt en spendeerde vier uur en vijf minuten op de fiets. "Elke keer je buiten komt met de fiets, waait er minstens één probleem van uw schouders", is zijn positieve boodschap die hij meegeeft.

Vervaeke doet alles om klaar te geraken

Een verwijzing ook naar de opgelopen sleutelbeenbreuk. Eén fietsrit betekent natuurlijk nog niet dat hij klaar is voor de Tour, maar Vervaeke zal er wel alles aan doen om aan de start te staan. Daar mag Evenepoel op rekenen.