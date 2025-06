Op maneuvers: Wout van Aert pakt het zo op zijn eigen manier aan, dit is wat hij verstaat onder 'losgaan'

Wout van Aert heeft er weer een paar boeiende dagen opzitten. Als je het met hem over 'losgaan' hebt, is de kans groot dat hij wil knallen op training.

Iedereen zal zo wel zijn eigen interpetatie hebben van die term. Bij Wout van Aert komt dat niet neer op een avondje uitgaan. Toch niet in de laatste weken richting één van de belangrijkste sportieve afspraken van het jaar. Dan is Van Aert wel met wat anders bezig. Zijn profiel op Strava geeft ons een goede blik op wat hij dan wel doet.

Wout van Aert is momenteel in Tignes op hoogestage met een deel van de kern voor de Tour-ploeg. Hij heeft er de voorbije dagen een goede gewoonte van gemaakt om in het Franse skigebied 's ochtends al een training af te werken in het bijzijn van ploegmaats Matteo Jorgenson, Sepp Kuss en Edoardo Affini. Voor hen allen wacht straks een belangrijke rol.

Kwartet van Visma-LAB stoomt zich klaar

Dit kwartet is zich volop aan het klaarstomen met trainngsritten waarin ze een duizelingwekkend aantal hoogtemeters overbruggen. Zaterdag waren het 10719 hoogtemeters, zondag zelfs 14275 hoogtemeters. Die leggen ze uiteraard niet allemaal af bergop. Anders zouden ze zichzelf helemaal uitpersen nog voor de Tour begonnen is.

Ze hebben de afgelopen dagen dus ook heel wat afdalingen gedaan. Dalerskunsten kunnen van even grote waarde zijn als het klimvermogen. Als Van Aert bijvoorbeeld in een etappe voorop is en Vingegaard de oversteek maakt, dan moet hij de Deense klassementsman ook op sleeptouw kunnen nemen in de vallei en in de afdalingen.

Van Aert test wendbaarheid op hoogtestage

"Loze gehen", schrijft Van Aert bij de rit van zaterdag. "Wendbaarheid", is volgens hem dan weer het codewoord op zondag. Oftewel manoeuvrability, zoals dat in het Engels zo mooi heet. Nog twee weken 'maneuvers' en dan kan het echte werk beginnen.