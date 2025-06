Sep Vanmarcke moet na controverse bang afwachten wat het wordt voor zijn broer: "Hopelijk komt zijn job niet in gevaar"

Het zijn spannende tijden voor de familie Vanmarcke. Oud-renner Sep Vanmarcke hoopt vooral dat zijn broer zijn job niet kwijtspeelt.

Het is nog afwachten of het zo'n vaart loopt, maar Ken Vanmarcke zal er zich alleszins wel ongemakkelijk bij voelen. Het is inmiddels wel bekend waar het over gaat. Voor de beslissende bergrit in de Giro sprak Vanmarcke met Dries De Bondt, die rijdt voor Decathlon AG2R La Mondiale. Het contract van De Bondt loopt af op het einde van het jaar.

Dat had De Bondt laten vallen in hun onderlinge gesprek. Vanmarcke deed hierna de suggestie dat de renner er misschien voordeel uit kon halen als hij tijdens de bewuste etappe iets kon doen voor EF Education-EasyPost, als de gelegenheid zich voordeed. Ken Vanmarcke is immers actief als ploegleider bij de Amerikaanse wielerploeg.

De Bondt praat zijn mond voorbij

Dit Belgisch akkoordje kreeg een vervolg: op een gegeven moment deed De Bondt kopwerk voor Richard Carapaz, de kopman van EF die nog in aanmerking kwam voor de eindzege. De Bondt deed achteraf het verhaal uit de doeken in de media en dat zou hij zich wel eens kunnen beklagen. De UCI heeft zich erover gebogen.

De UCI heeft de zaak voorgelegd aan de Ethische Commissie en die moet daar nu een uitspraak over doen. Sep Vanmarcke, de broer van Ken, heeft erop gereageerd tijdens de VRT-uitzending van de voorlaatste rit van de Baloise Belgium Tour. "Het is geen aangename situatie voor mijn broer. Hopelijk komt zijn job niet in gevaar", aldus Vanmarcke.

Sep Vanmarcke waarschuwt UCI

De co-commentator geeft ook aan dat er allerlei samenwerkingen tot stand komen in de koers die misschien niet voor de hand liggen en dat het onbegonnen werk is voor de UCI om die allemaal aan banden te leggen. "Dan gaan ze veel werk hebben", waarschuwt Vanmarcke.