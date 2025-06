Visma-Lease a Bike beter dan UAE-team van Pogacar? Ex-winnaar grote ronde laaiend enthousiast over Wout van Aert

Wout van Aert zal het graag horen. Volgens een ex-winnaar van een grote ronde zou hij wel eens een belangrijke rol kunnen spelen in de Tour en staat zijn team er helemaal niet zo slecht voor.

Visma-Lease a Bike en UAE Team Emirates-XRG zijn het hele jaar door concurrerende teams, maar in de Tour de France bereikt die rivaliteit doorgaans het summum. Dan staat immers de belangrijkste overwinning op het spel. Bij Visma-LAB weten ze dat ze alles uit de kast moeten halen om Tadej Pogacar van een nieuwe eindzege te houden.

Stefano Garzelli, de winnaar van de Giro van 2000, laat bij BICI.Pro optekenen dat de Nederlandse formatie echt wel hoop mag koesteren. "Het is een ongelooflijk sterke ploeg die goed georganiseerd op het vlakke met namen als Wout van Aert, Edoardo Affini, Tiesj Benoot of Victor Campenaerts. Dat zijn leiders op zich", looft de Italiaan al deze renners.

Garzelli looft leiders bij Visma-Lease a Bike

"In de bergen zullen er Kuss, Yates, Jorgenson en Vingegaard zijn", ziet hij ook een goede klimkern. Bij UAE kunnen ze ook wel een stukje koersen. Meestal functioneert die ploeg eens zo goed als Pogacar aanwezig is. "Bij UAE zijn ze ook sterk, daar bestaat geen twijfel over. Ik zie daar wel veeleer knechten, terwijl het bij Visma leidersfiguren zijn."

Garzelli denkt dan ook dat ze er in de Emiraten nog niet helemaal uit zijn wat nu de beste opstelling is om Pogacar te omringen. De voormalige ronderenner rondt af door nog eens te herhalen wat voor een sterk blok Visma-Lease a Bike is. Van Aert is opnieuw bij de getalenteerde renners wiens kwaliteiten hij nog een keer aanhaalt.

Wout van Aert is in orde

"Ik denk dat een Jorgenson ook aan de top van het algemeen klassement gezocht mag worden", vermoedt Garzelli dat Vingegaard lang niet de enige troef is van de Nederlandse formatie. "En Van Aert is ook in orde", is hij zeker van zijn stuk.