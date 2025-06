🎥 Cian Uijtdebroeks komt na maanden van ellende eindelijk nog eens met goed nieuws

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Cian Uijtdebroeks is eindelijk klaar voor zijn comeback. De 22-jarige Belg stond na zijn korte comeback weer meer dan twee maanden aan de kant.

Sinds half maart sukkelde Cian Uijtdebroeks opnieuw met een verdoofd gevoel in zijn benen, hij gaf toen in tranen op in de laatste rit van Tirreno-Adriatico. Half april maakte Uijtdebroeks een korte comeback in drie eendagskoersen.

Een resultaat neerzetten waaruit bleek dat hij aan de beterhand was, lukte echter niet. Uijtdebroeks koos ervoor om opnieuw de pauzeknop in de duwen en te werken aan zijn probleem, dat zich vooral in zijn onderrug situeert.

Uijtdebroeks rijdt BK op de weg

Uijtdebroeks trainde in de bergen en werkte aan zijn rug in de fitness en is na zo'n twee maanden klaar om nog eens te koersen. Dat heeft de 22-jarige Belg van Visma-Lease zelf aangekondigd op zijn sociale media.

"De afgelopen maanden heb ik hard gewerkt richting mijn volgende doelen, met de focus op het weer goed laten draaien van de motor. Zondag keer ik tijdens het BK terug in het peloton en zal ik genieten van het Belgische publiek."

Het parcours in Binche is niet meteen op maat van Uijtdebroeks. Dat hij al opnieuw aan de start staat, is al een goed signaal. De Clasica San Sebastian (2 augustus) en de Ronde van Polen (4 tot 10 augustus) zouden ook op zijn programma staan.