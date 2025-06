Grote naam uit wielergeschiedenis bewondert Soudal Quick-Step: "Als je geen Van Aert of Van der Poel hebt, met wie dan?"

Soudal Quick-Step kan nog altijd op bewondering rekenen. Van Aert en Van der Poel maken het de ploeg moeilijk om klassiekers te winnen. Alessandro Petacchi vindt dat de ploeg het zo goed mogelijk doet met Remco Evenepoel.

Alessandro Petacchi heeft zelf nog voor de Wolfpack gereden, in de nadagen van zijn carrière. De Italiaanse sprinter stond er op de loonlijst in 2013 en 2014, toen het team Omega Pharma - Quick-Step heette. De ex-winnaar van Milaan-Sanremo heeft duidelijk nog warme herinneringen aan zijn periode bij deze Belgische formatie.

"Het is een geweldig team", blaast hij de loftrompet bij Bici.PRO. "Ik heb er nog gereden. Het klopt dat ze hun ploeg aan het ombouwen zijn, maar dat kost tijd." Dat proces is inderdaad enkele jaren geleden ingezet, om Remco Evenepoel zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Voor Petacchi is het dus logisch dat er zoveel tijd over gaat om alles te perfectioneren.

Petacchi verklaart uitslagen uit voorjaar

Vroeger was het DNA van Soudal Quick-Step steeds om te scoren in het voorjaar. Dat is ondertussen al een hele poos geleden. Voor Petacchi is het de meest logische gang van zaken dat het zo moeilijk is in de klassiekers. "Je wint de kasseiklassiekers niet, maar als je geen Pedersen, Van Aert of Van der Poel hebt, met wie ga je dan winnen?"

Soudal Quick-Step heeft wel Remco Evenepoel kunnen vastleggen en die is nu al enkele jaren het uithangbord van het team. "Hij is goed voor bepaalde klassiekers en voor de grote ronden. Rond hem bouwen ze langzaam een ploeg op." Dit is duidelijk een werk van lange adem. Hier en daar kan er nog een extra nuttige kracht bijkomen.

Soudal Quick-Step moet Evenepoel proberen houden

Het is dan wel te hopen voor Soudal Quick-Step dat ze ook de vruchten zullen plukken van hun werk. Gezien de transfergeruchten blijft het de vraag of Evenepoel in 2026 nog voor de ploeg koerst en daarna loopt zijn contract sowieso af.