Ploegmaat van Jasper Philipsen krijgt primeur die je helemaal niet wilt hebben

Oscar Riesebeek zal de geschiedenisboeken ingaan als de eerste renner ooit die geschorst wordt na het ontvangen van twee gele kaarten binnen één wedstrijd.

Wat in het voetbal al decennialang normaal is, is sinds dit seizoen ook in het wielrennen ingevoerd: een systeem van gele en rode kaarten om renners sneller verantwoordelijk te houden voor gevaarlijk of ongepast gedrag in koers.

De ploegmaat van Jasper Philipsen is nu ongewild het eerste slachtoffer van die nieuwe maatregel. Al is er discussie over hoe het er zondag aan toeging.

Tijdens de Baloise Belgium Tour kreeg de Nederlander zijn eerste gele kaart na een onreglementaire actie eerder in de week. In de slotrit liep het opnieuw fout toen hij op gevaarlijke wijze over het fietspad probeerde op te schuiven.

Zijn poging eindigde niet alleen in een pijnlijke valpartij, maar werd ook beoordeeld als zijn tweede overtreding. Gevolg: een onmiddellijke schorsing van zeven dagen en uitsluiting uit de wedstrijd.

Oscar Riesebeek is eerste renner die geschorst wordt in nieuwe systeem

Deze primeur werpt meteen vragen op over het nieuwe systeem. Is het te streng? Of net noodzakelijk om de veiligheid te verbeteren? Wat vaststaat: Riesebeek moet komend weekend de Nederlandse kampioenschappen missen en dat zal stevig wegen.Voor de jury is het alvast een precedent, voor de renners een heel duidelijk signaal.