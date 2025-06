Tibor Del Grosso komt met kritiek op motard, maar trekt dan plots zijn staart in

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Een vijftiende plaats, dat bereikte Tibor Del Grosso in de Copenhagen Sprint. Achteraf had hij wel de nodige kritiek in huis.

Tibor Del Grosso liet zich na de Copenhagen Sprint uit over de rol van een motard. In het peloton zag hij dat zijn ploegmaat, die mee in de vlucht zat, geen schijn van kans maakte. Volgens Del Grosso kregen de sprintersploegen te veel voordeel van een motard die vlak voor het peloton reed.

“Ongelofelijk hoe één man in zijn eentje de kopgroep onder controle kan houden. 236 kilometer, maar niet bang om vanaf de start op kop te rijden. Zijn rechterpols was in waanzinnige vorm, waardoor iedereen achterin het peloton pijn leed”, liet hij weten.

Del Grosso heeft kritiek op motard in Copenhagen Sprint

Een sarcastische opmerking uiteraard, al ging Del Grosso zelfs nog wat verder. “Deze cameramotor moet toch wel door iemand gecontracteerd worden”, voegde hij er nog aan toe.

Op sociale media kreeg Del Grosso wel wat bijval over zijn uitspraken, maar er kwam ook heel veel commentaar over de uitlatingen. En dus greep hij zelf in met een post op X.

“Ik klaag niet over het feit dat de kopgroep werd teruggepakt, ik zou dezelfde opmerking hebben gemaakt als Jensen niet in de kopgroep had gezeten. Ik zeg alleen maar dat races enorm worden beïnvloed door de camera's”, besloot Del Grosso de discussie.