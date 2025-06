Visma Lease a Bike houdt hart vast: Medische updates over Kooij en Benoot na valpartijen

Visma Lease a Bike likt zijn wonden na de voorbije week. De ploeg komt met meer nieuws na valpartijen van Olav Kooij en Tiesj Benoot eerder vorige week.

Olav Kooij ging zondag onderuit in de Copenhagen Sprint. De ploeg laat in een persbericht weten dat alles in orde is met de sprinter die twee ritzeges in de Giro pakte.

“Met Olav is gelukkig alles in orde. Hij heeft geen serieuze schade opgelopen; het is gebleven bij wat schaafwonden”, laat zijn ploeg weten in een persbericht.

“Maar het was al snel duidelijk dat hij niet meer zou kunnen terugkeren in het peloton om te sprinten, aangezien het heel erg hard ging”, voegt men er nog aan toe.

Geen gevolgen voor valpartij van Benoot in Zwitserland

Tiesj Benoot eindigde in de afsluitende klimtijdrit van de Ronde van Zwitserland als 27ste, op drie minuten van winnaar Joao Almeida. Eerder vorige week kwam onze landgenoot ten val.

Ploegleider Maarten Wynants maakt bij Indeleiderstrui een bilan op. “Tiesj was hier vooral met het oog op de Tour”, klinkt het meteen. “Hij is deze test goed doorgekomen, ondanks een valpartij waarbij hij wat schaafwonden opliep. Helaas zat er qua rangschikking niet veel meer in dan hetgeen we nu hebben bereikt”, besluit Wynants.