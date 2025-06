Wordt Almeida bedreiging voor Tourpodium van Evenepoel? Zonneveld spreekt klare taal

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Vorig jaar werd Joao Almeida vierde in de Tour, dit jaar lijkt hij nog beter te zijn. Moet Remco Evenepoel vrezen voor zijn podiumplaats?

Remco Evenepoel werd vorig jaar derde in de Tour, maar wel op meer dan negen minuten van Tadej Pogacar. Joao Almeida viel dus net naast het podium, maar het verschil met Evenepoel was wel tien minuten.

De Portugees rijdt dit jaar opnieuw de Tour en lijkt beter dan vorig jaar. Hij won met de Ronde van het Baskenland, de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland zijn drie laatste rittenkoersen in de WorldTour.

Zonneveld ziet gebreken bij Almeida

Wordt Almeida in de Tour een kandidaat voor het podium en zo een bedreiging voor Remco Evenepoel? Thijs Zonneveld denkt alvast van niet. "Ik denk dat die eerste anderhalve week hem totaal niet ligt", zegt Zonneveld bij In De Waaier.

"Het zou me niet verbazen als hij al op tien minuten staat voordat ze de bergen ingaan, omdat hij een keer is gevallen of omdat hij drie keer te ver zit als ze vooraan versnellen", gaat de Nederlander verder.

Ook als knecht voor Pogacar ziet Zonneveld gebreken bij Almeida. "Hij houdt van doseren en achteraan rijden, terugkomen en een inspanning zo vlak mogelijk houden. Ik ben benieuwd of Almeida heel veel voor Pogacar gaat kunnen doen in de Tour."