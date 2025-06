Ziekte van Thibau Nys heeft ook gevolgen voor het Belgisch kampioenschap

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys moest zaterdag voor de start van de voorlaatste rit van de Baloise Belgium Tour opgeven. Nys had last van maag- en darmklachten en wilde geen risico's nemen.

Na zijn goede tijdrit vrijdag maakte Thibau Nys nog kans op de eindzege in de Baloise Belgium Tour, maar enkele uren later werd hij ziek. Nys kreeg net als zijn kamergenoot Tim Declercq last van zijn maag.

Omdat Nys zaterdagochtend nauwelijks kon eten en ook bijna niet geslapen had, gaf hij er de brui aan. Zaterdag rustte Nys dan ook, zondag zat hij alweer een uurtje op de fiets. Deze week hervat hij de opbouw richting de Tour.

Nys zou normaal gezien vandaag en morgen gerust hebben na de Baloise Belgium Tour, maar omdat hij wedstrijdkilometers heeft gemist, zal hij een versnelling hoger moeten schakelen en toch wat meer trainen.

Nys met minder ambities naar BK

Woensdag staat dan een duurtraining op het programma, donderdag zal Nys rusten. Vrijdag weer een laatste stevige training en zaterdag wordt een hersteldag. Zondag staat dan het BK op de weg op het programma.

"Om in de eerste plaats de kilometers te malen en extra ritme op te doen. Met toch wel iets teruggeschroefde ambities", zegt zijn coach Paul Van den Bosch bij VTM Nieuws.