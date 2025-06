🎥 Evenepoel weet waar hij het Pogacar en Vingegaard moeilijk kan maken, maar vreest ook

Remco Evenepoel is in Frankrijk om de Tour voor te bereiden. Hij verkende er afgelopen zondag ook de langste van de Tour.

Na de Dauphiné begon Remco Evenepoel meteen weer aan een stage om zich helemaal klaar te stomen voor de Tour. Hij koppelde er ook enkele verkenningen aan vast van beklimmingen die belangrijk worden.

Zo beklom Evenepoel afgelopen zondag de Col de la Loze, een monsterlijke beklimming van 26,2 kilometer aan gemiddeld 6,5 procent, met een top op 2.304 meter hoogte. Die beklimming is de aankomst van de 18de etappe.

Dat is ook de koninginnenrit van de Tour, want eerst moeten de renners ook nog over de Glandon (21,7 km aan gemiddeld 5,2%) en de Madeleine (19,1 km aan gemiddeld 7,9%). In totaal 171 kilometer met 5800 hoogtemeters.

Evenepoel onder de indruk van Col de la Loze

In een korte video deelde Evenepoel bij Courchevel Sports Outdoor zijn eerste indruk van de Col de la Loze. "Het is zwaar, hè? Heel onregelmatig. En echt een lange klim. Het is de langste van de Tour de France dit jaar," aldus Evenepoel.

"Hier aankomen is nooit makkelijk. Het is ook de eerste keer dat de Tour hem langs deze kant oprijdt, via Courchevel. Met eerst ook de Glandon en de Madeleine wordt het een zware etappe. Het wordt niet makkelijk, maar het wordt een mooie rit."