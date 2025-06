🎥 Mathieu van der Poel reageert met kwinkslag op trainingsmaatje: "Toch?"

Mathieu van der Poel is zich in Spanje aan het klaarstomen voor de Tour. En de Nederlander maakt duidelijk dat het ook bij hem niet allemaal vanzelf gaat.

In de Dauphiné deed Mathieu van der Poel het uitstekend, in de eerste vijf ritten plaatste hij zich telkens in de top tien. Een ritzege zat er niet in voor de Nederlander, net als de groene trui.

Toch kon Van der Poel zo met vertrouwen weer naar Spanje vertrekken voor zijn laatste voorbereiding op de Tour. Daar wil Van der Poel voor het eerst sinds 2021 nog eens winnen, toen sloeg hij een dubbelslag op de Mûr-de-Bretagne.

Van der Poel beult zich af in Spanje

Van der Poel is op dit moment in Spanje met zijn trainingsmakker Freddy Ovett. Op Strava en Instagram geeft het duo een inkijk in hun trainingsritjes. Met onder meer Van der Poel die even uitrust op een bankje.

"Reels op Instagram vertellen niet het echte verhaal", schrijft Ovett op Strava. "Zo blij om weer pijnvrij te kunnen fietsen. Het is nog altijd afzien, maar ik hou ervan", aldus Ovett. Van der Poel antwoordde gevat: "Wielrennen gaat nooit zonder pijn te lijden, toch?"

Van der Poel blijft nog even in Spanje en komt zaterdag niet aan de start van het NK wielrennen. In Nederland is een deelname aan het nationaal kampioenschap, in tegenstelling tot België, niet verplicht voor profs.