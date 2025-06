Alles voor Vingegaard? Denen duidelijk over wat ze verwachten van Van Aert in de Tour

Na de Giro rijdt Wout van Aert ook de Tour. In Denemarken hopen ze alvast dat Van Aert ook een cruciale rol kan spelen voor zijn kopman Jonas Vingegaard.

Na zijn debuut in de Giro, met ritwinst in Siena, komt Wout van Aert voor het zevende jaar op rij aan de start van de Tour. Met de ambitie om een rit te winnen, iets wat hem sinds 2022 niet meer lukte. Van Aert jaagt op zijn tiende ritzege in de Tour.

Bij Visma-Lease a Bike willen ze met Jonas Vingegaard ook voor de derde keer de Tour winnen. In de Giro speelde Van Aert al een cruciale rol in de eindzege van Simon Yates door hem in de voorlaatste etappe op sleeptouw te nemen.

Helpt Van Aert Vingegaard aan derde Tourzege?

In Denemarken hopen ze alvast dat Van Aert ook de Tour cruciaal wordt voor Vingegaard. "Hij was al eerder beslissend voor Jonas in de Tour. Van Aert was dat dit jaar opnieuw in de Giro voor Simon Yates, toen hij hem goed hielp", zegt ex-renner Rolf Sorensen bij TV2.

"Het was duidelijk zijn verdienste dat Yates met zoveel voorsprong won, dus hij is echt een joker. Hij lijkt weer helemaal de oude. Hij kan beslissend zijn en de puzzel helpen oplossen", legt de Deen zijn hoop bij de Belg.

Al is maar de vraag of Vingegaard goed genoeg zal zijn om de Tour te winnen. "Jonas is goed, maar hij zal geen vijf of tien procent kunnen verbeteren voor de start van de Tour, en we kunnen niet verwachten dat Pogacar minder zal zijn", zegt Intermarché-Wanty-renner Alexander Kamp.