Dirk De Wolf is hard voor knecht van Remco Evenepoel: "Geloof ik niet in"

Remco Evenepoel zat in de Dauphiné vaak geïsoleerd in de finales van de bergritten. Dirk De Wolf ziet het met één knecht van Evenepoel niet goedkomen.

In de Dauphiné werd duidelijk dat er nog heel wat werk was bij Soudal Quick-Step voor de start van de Tour. In een groep van zo'n 40 renners zat Remco Evenepoel helemaal alleen en moest hij zelf naar de volgwagen om ijs te halen.

Evenepoel miste onder meer Louis Vervaeke, die in de vijfde etappe ten val kwam en daarbij zijn sleutelbeen brak. Maximilian Schachmann had last van de warmte en had de lastige stage nog niet helemaal verteerd.

De Wolf gelooft niet in Paret-Peintre

Ook Valentin Paret-Peintre was niet helemaal op de afspraak. "In Paret-Peintre geloof ik niet. Er scheelt iets als een Fransman niet goed is in de Dauphiné", is Dirk De Wolf hard bij Het Nieuwsblad.

Voor Paret-Peintre was de Dauphiné echter pas zijn eerste koers in drie maanden nadat hij in de Ronde van Catalonië een breuk aan zijn staartbeen had opgelopen. De Fransman miste duidelijk nog wat koersritme.

"Vorig jaar hoorde ik over Landa: 'Hij zat er, maar hij moest niks doen.' Dat is het hem net natuurlijk: hij zát er. Als je uw maat ziet, ben je al geholpen." Landa brak in de Giro een ruggenwervel en mist de Tour, Paret-Peintre moet zijn rol straks overnemen.