Eén uitspraak maakt alles duidelijk: waarom Jasper Philipsen niet wanhoopt voor de Tour

Jasper Philipsen kon met een zege in de Baloise Belgium Tour toch wat vertrouwen opdoen. In de Tour zet Alpecin-Deceuninck al zijn sterren in om opnieuw te scoren met hun sprinter.

Zondag op het Belgisch kampioenschap in Binche krijgt Jasper Philipsen een kans om met een tricolore naar de Tour te trekken en zijn seizoen wat meer kleur te geven. Want met slechts twee zeges oogt het voorlopig mager.

Toch hoeft dat niet te betekenen dat Philipsen straks kansloos is in de Tour. Met negen etappezeges in de voorbije drie edities is Philipsen met voorsprong de beste sprinter van de voorbije jaren in de Tour.

Philipsen kan rekenen op Van der Poel én Groves in de Tour

In de Tour kan Philipsen weer op de beste lead-out rekenen. "Ik mag de selectie nog niet verklappen, maar de lead-out zal dik in orde zijn", zei Jonas Rickaert bij Het Nieuwsblad. "Normaal ga ik daar bij zijn, ja."

Want met Mathieu van der Poel en Kaden Groves kan Philipsen rekenen op twee wereldtoppers in de Tour. Groves won in de Giro één etappe en mocht vorig jaar drie keer zegevieren in de Vuelta, Van der Poel bewees zijn meerwaarde als lead-out de voorbije jaren al.

Philipsen kan dus telkens in perfecte positie worden afgezet voor de sprint. Vraag is alleen of hij het dan kan afmaken. In tegenstelling tot de voorbije jaren oogt hij iets minder scherp in de sprint, tegen Tim Merlier moet hij het vaak afleggen.