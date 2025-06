Geen historische tweede zege in Giro voor beloften: ploegleider onthult opmerkelijke oorzaak van valpartij Jarno Widar

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jarno Widar slaagde er niet in om de Giro d'Italia Next Gen voor de tweede keer te winnen. In de voorlaatste etappe kwam hij ten val en verloor hij zo'n 27 minuten.

Bij Lotto wilden ze met Jarno Widar voor het tweede jaar op rij de Giro d'Italia Next Gen, de Giro voor beloften, winnen. Widar zou dan de eerste renner ooit geworden zijn die de prestigieuze rittenkoers twee keer won. Dat lukte echter niet. Widar was nochtans goed begonnen met een 27ste plaats in de openingstijdrit, in de derde etappe was hij de sterkste en pakte hij de roze trui. Door een misverstand met een ploegmaat verloor hij het roze wel op dag vijf. Met een aankomst bergop in de voorlaatste rit kon Widar alles nog rechtzetten, maar toen liep het mis. Volgens ploegleider Wesley Van Speybroeck reed het peloton op 33 kilometer van de streep op een grote baan waar na een bocht wegenwerken slecht zichtbaar waren. Wegenwerken oorzaak van val Widar "Daardoor schrok het peloton en weken ze uit naar de rechterkant, waar Jarno reed. Hij kreeg een duw en kwam zo ten val. Het gebeurde helemaal vooraan in het peloton aan een enorm hoge snelheid", zegt Van Speybroeck bij Het Nieuwsblad. De impact was groot, Widar stond zo'n vier minuten stil om te bekomen. "Hij kwam nog terug tot op anderhalve minuut, maar dichter kwam hij niet meer. Op een bepaald moment brak de veer, ook mentaal. Hij heeft dan gewacht op z’n ploegmaats." Widar verloor uiteindelijk 27 minuten en kwam niet meer aan de start van de laatste etappe. Breuken liep hij niet op, wel enkele schaafwonden en een stevige zwelling aan zijn elleboog en heup.