Geschorste Riesebeek moet niet meer vrezen tijdens de Tour, ploegmaat van Pogacar wel

Oscar Riesebeek kreeg als eerste renner ooit een schorsing door gele kaarten. De Nederlander moet in de Tour echter niet meer vrezen.

In de Baloise Belgium Tour kreeg Oscar Riesebeek twee keer een gele kaart voor een gelijkaardig manoeuvre. In de tweede rit stak hij het peloton voorbij op een verhoogd fietspad, in de vijfde rit deed hij dat nog eens.

Riesebeek kreeg telkens een gele kaart, maar kwam ook stevig ten val in de vijfde rit. Door die twee gele kaarten in een rittenkoers, moet de Nederlander nu een schorsing van zeven dagen uitzitten.

Gele kaarten Riesebeek vervallen door schorsing

Daardoor mag hij zaterdag het Nederlands kampioenschap niet rijden, nota bene in zijn geboorteplaats Ede. Tijdens de Tour moet de Nederlander echter niet vrezen, want volgens artikel 2.12.007 van de UCI Regulations vervallen gele kaarten die tot een schorsing leiden.

Riesebeek komt zo niet meer in aanmerking voor een schorsing van twee weken als hij drie gele kaarten pakt in een periode van 30 dagen. Alpecin-Deceuninck neemt dus geen risico door hem mee te nemen.

Nils Politt (UAE) moet wel vrezen voor zo'n schorsing, hij kreeg in de Dauphiné een gele kaart. Als hij voor 9 juli twee gele kaarten pakt, staat hij twee weken aan de kant. Voor iedere renner geldt in de Tour echter dat ze bij twee gele kaarten uit de wedstrijd worden gezet.