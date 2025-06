Heeft wisselvallige De Lie iets te zoeken in de Tour? Lotto spreekt duidelijke taal

Arnaud De Lie (23) gaat dan toch mee naar de Tour. Ondanks een mindere Ronde van Zwitserland blijven ze bij Lotto overtuigd van zijn kwaliteiten.

Met een derde plaats in de Brussels Cycling Classic zette Arnaud De Lie begin juni eindelijk nog eens een goed resultaat neer. In de Ronde van Zwitserland zocht hij vorige week naar bevestiging, maar die kwam er niet echt.

Qua resultaten stelde De Lie teleur. In de tweede etappe werd hij pas 46ste in de sprint. In de zesde etappe moest De Lie lossen op de eerste helling, maar kwam hij nog terug. In de sprint liet hij zich insluiten en werd hij pas 15de.

Lotto blijft positief over De Lie

Heeft de Belgische kampioen dan wel iets te zoeken in de Tour? "De eerste rit in de Ronde van Zwitserland was niet goed en zorgwekkend, maar nadien is Arnaud niet verslechterd", blijft ploegleider Kurt Van de Wouwer echter positief bij HLN.

"Dat is al positief. Qua parcours had hij daar verder weinig te zoeken", stelt Van de Wouwer nog. Vorig jaar sprintte De Lie naar een derde plaats in Zwitserland en kon hij verder ook geen goed resultaat neerzetten.

Daarna werd hij wel Belgisch kampioen en eindigde hij in de Tour vijf keer in de top vijf. Bij Lotto hopen ze dat De Lie in de buurt komt van die resultaten, maar is dat wel realistisch? Zondag kan De Lie op het BK zich nog eens bewijzen.