Lotto legt de lat bijzonder hoog voor Tourdebutant Van Eetvelt: "Waarom niet?"

Lotto trekt met Arnaud De Lie, Jenno Berckmoes en Lennert Van Eetvelt naar de Tour als kopmannen. Met Van Eetvelt heeft de Belgische ploeg wel heel stevige ambities.

Net als vorig jaar mikt Lotto op etappezeges met Arnaud De Lie in de sprintetappes en de heuvelritten. Ook Jenno Berckmoes, winnaar van de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour krijgt zijn kans in de Tour.

In het hooggebergte mikt Lotto dan weer op Lennert Van Eetvelt. Na twee deelnames aan de Vuelta maakt Van Eetvelt dit jaar zijn debuut in de Tour. En de ambities met de 23-jarige Belg liggen dus hoog.

Klassement voor Van Eetvelt in de Tour

"Het doel is een goede plaats in het algemeen klassement. We richten ons vooral op etappes die hem goed liggen, maar ook een top tien in het klassement sluiten we niet uit. Waarom ook niet?", stelt CEO Stéphane Heulot bij RTBF.

"We weten dat hij nog nooit een grote ronde heeft gereden waarin het klassement op het spel stond, maar we bekijken het van dag tot dag", zegt Heulot nog. Als klassementsrenner heeft Van Eetvelt ook weinig ervaring.

Hij stond vorig jaar enkele dagen in de top vijf in de Vuelta, maar zakte daarna weg en gaf ook op. Dit jaar werd Van Eetvelt elfde in de UAE Tour, achtste in de Ronde van Catalonië en 15de in de Ronde van Romandië.