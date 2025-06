'Soudal Quick-Step plukt opnieuw renner weg bij Alpecin-Deceuninck, nog een Belg op de radar'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

CEO Jurgen Foré blijft bijzonder bedrijvig op de transfermarkt. Zo haalt hij al een vierde Belgische binnen, opnieuw een renner van Alpecin-Deceuninck.

Met onder meer het vertrek van Pieter Serry, Jordi Warlop, Antoine Huby en Josef Cerny heeft Jurgen Foré wel wat beweegruimte op de transfermarkt. En die vier plekken lijken al allemaal ingevuld te zijn.

Eerder werden al Jasper Stuyven (Lidl-Trek), Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck) en Steff Cras (TotalEnergies) binnengehaald. Nu zou Foré volgens HLN ook Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Deceuninck) gestrikt hebben.

Van Den Bossche pakte vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs in het omnium en nog altijd maar 24 jaar. Hij kan op verschillende terreinen uit de voeten en wordt nu vooral ingezet in de sprinttrein voor Jasper Philipsen.

Foré denkt ook aan Biermans

De honger van Foré zou echter nog niet gestild zijn, want ook Jenthe Biermans (Arkéa-B&B Hotels) zou op de radar staan bij Soudal Quick-Step. De 29-jarige Biermans is een sprinter en verzamelde dit seizoen al heel wat mooie ereplaatsen.

Soudal Quick-Step zou echter niet de enige ploeg zijn die jaagt op Biermans, die door het waarschijnlijke stoppen van zijn ploeg op zoek moet naar een nieuwe werkgever. Een probleem lijkt dat niet te worden.