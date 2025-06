Thibau Nys onthult zijn grote droom: "Zou het ultieme zijn"

Door ziekte is de voorbereiding van Thibau Nys op het BK wielrennen en de Tour wat verstoord. Hij had de strijd om de driekleur echter al een tijdje omcirkeld in zijn agenda.

Voor Thibau Nys ziet deze week er door zijn ziekte in de Baloise Belgium Tour er iets anders uit. Zonder ziekte had hij maandag en dinsdag gerust, maar maandag ging Nys op pad voor een lange duurtraining. Hij zal daardoor een zwaardere trainingsweek hebben, waardoor hij wat frisheid kan missen op het Belgisch kampioenschap. Nochtans had Nys een doel gemaakt van de strijd om de driekleur in Binche. "Het BK is iets waar ik, ik zal niet zeggen mijn zinnen had opgezet, maar toch wel mee bezig ben. Het Belgisch kampioenschap is altijd interessant en ook altijd een zware wedstrijd", zegt Nys bij Sportweekend. Nys als Belgisch kampioen naar de Tour? "Ik zal gewoon klaar moeten zijn voor alles, voor elk scenario en elke situatie. En gewoon hopen op een heel goede dag." Naar de Tour gaan, zijn eerste grote ronde, als Belgisch kampioen, zou dat het allermooiste zijn voor Nys? "Ik weet niet of ik daarvan mag dromen, maar dat zou het ultieme zijn. Misschien mag het wel (denkt na). Het zou geweldig zijn", besluit Nys met een lach nadat hij het zich probeert in te beelden.