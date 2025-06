Thibau Nys spreekt straffe taal voor zijn eerste Tour en over de strijd met Pogacar en Van der Poel

Thibau Nys maakt in de Tour zijn debuut in een grote ronde. De 22-jarige Nys neemt het op tegen de wereldtop, maar spreekt toch duidelijke ambities uit.

Door ziekte tijdens de Baloise Belgium Tour is de voorbereiding van Thibau Nys op de Tour wat verstoord, maar toch zal hij op 5 juli met veel ambitie aan de start staan in Rijsel. Want er zijn kansen in de eerste week.

In ritten twee, vier, zes en zeven krijgt Nys een aankomst waar hij al zo vaak op scoorde, nl. een niet al te steile beklimming waar hij kan sprinten voor de zege. Al blijft Nys wel realistisch over zijn kansen op ritwinst.

Nys droomt van ritwinst in de Tour

"De kans is groot dat ik moet zeggen dat ik er nog niet klaar voor ben", stelt hij bij Sportweekend. "Maar ook dat ik dan kan besluiten dat het iets is wat ik in de toekomst wel aankan", gaat Nys verder.

Vorig jaar won Nys negen keer, maar deed hij dat vooral tegen mindere goden. "Het wordt stilaan tijd dat ik het ook op dat niveau zal proberen en me zal bewijzen." Hij wil de strijd aangaan met Pogacar, Vingegaard, Evenepoel en Van der Poel.

Hoewel Nys zijn kansen op ritwinst niet al te hoog inschat, blijft hij wel dromen van een ritzege. "Dat moet sowieso het doel zijn. Je moet niet naar daar gaan voor een 2e of 3e plaats", besluit Nys nog.