Visma-Lease a Bike onthult achttal voor de Tour en geeft tipje van de sluier over rol van Wout van Aert

Visma-Lease a Bike heeft zijn selectie voor de Tour klaar. Het Nederlandse team neemt drie Belgen mee en natuurlijk ook Jonas Vingegaard.

Weinig of geen verrassingen in de Tourploeg van Visma-Lease a Bike. De Nederlandse ploeg neemt Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Simon Yates, Tiesj Benoot, Victor Campenaerts en Edoardo Affini mee.

Door de blessures van Christophe Laporte en zijn vervanger Axel Zingle moest Visma-Lease a Bike nog wat puzzelen, maar de keuze viel op Europees kampioen tijdrijden Edoardo Affini. Hij reed net als Van Aert en Yates de Giro al.

"Met deze acht hele sterke renners geloven we in het plan dat we hebben gemaakt voor de Tour", blikt Grischa Niermann, Head of Racing, vooruit. "Vanaf dag één zullen we er als team moeten staan om Jonas optimaal bij te staan in het klassement."

Van Aert krijgt ook kansen in de Tour

Maar er komen ook kansen voor onder meer Wout van Aert, maakt Niermann duidelijk. "Daarnaast zullen er voor verschillende renners kansen zijn om voor ritzeges te gaan." In de Giro won Van Aert al één rit.

"We kijken heel bewust naar onszelf en naar ons eigen plan. We hebben een optimale voorbereiding achter de rug en denken daarmee het best mogelijke resultaat te kunnen behalen", besluit Niermann nog.