Wel op het shirt, niet in de naam en voor een prikje: alle details over de Tourdeal tussen Lotto en CAPS

Lotto zal in de Tour rijden met een nieuw shirt, waar sponsor Caps een prominentere rol op krijgt. Het Belgische bedrijf komt echter niet in de naam van de ploeg.

Omdat er sinds het vertrek van Dstny nog altijd geen nieuwe (tweede) naamsponsor is gevonden, kon Lotto die plaats geven aan CAPS. Het West-Vlaamse bedrijf dat gespecialiseerd is in brandstof, tank- en laadstations verlengde zijn sponsorcontract tot eind 2026.

In 2012 startte het bedrijf zijn sponsoring met tankkaarten voor de renners en de staff, sinds 2013 sponsorde het de teambus en vanaf 2017 de twee teambussen. In ruil mocht het zijn logo op het achterwerk van de renners zetten.

In de Tour prijkt het nieuwe logo van CAPS ook in het groot vooraan en achteraan op het shirt. Volgens HLN betaalt CAPS daarvoor een bedrag met vier nullen, wat gelijk staat aan het jaarloon van één helper. En dat voor drie weken publiciteit tijdens de grootste wielerwedstrijd ter wereld.

Geen naamsverandering van Lotto tijdens de Tour

De naam van de ploeg blijft echter wel gewoon Lotto. De procedure om de ploegnaam voor enkele weken te veranderen is te omslachtig en dus koos de ploeg ervoor om gewoon de naam Lotto te behouden.

De zoektocht naar een tweede naamsponsor gaat wel nog altijd verder. CAPS heeft niet de ambitie om dat te worden. "Wij zijn een Belgisch-georiënteerd bedrijf. Wij beschikken niet over het budget van Europese spelers, die titelsponsor kunnen zijn van een wielerploeg", zegt CEO Xavier Dewulf.