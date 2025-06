Wordt veldrijden eindelijk een olympische sport? Sven Nys zegt waarom hij een grote voorstander is

La Planche des Belles Filles heeft zich kandidaat gesteld om het veldrijden te organiseren op de Olympische Winterspelen van 2030. Sven Nys is enthousiast en heeft daar goede redenen voor.

Al meer dan 20 jaar probeert het veldrijden om olympisch te worden in en 2030 lijkt het eindelijk zover te zijn. Bij het IOC lijken ze open te staan voor de introductie van het veldrijden op de Winterspelen. Al dan niet als gastsport.

Dat het veldrijden nu kans maakt om olympisch te worden, heeft te maken met het meer internationale karakter van de sport. Op het WK stonden 26 nationaliteiten uit vier continenten aan de start, de medailles gingen naar zeven verschillende landen.

Het veldrijden blijft echter wel een regionale sport die vooral in België en Nederland wordt beoefend, met ook enkele renners uit Frankrijk, Italië, Zwitserland, Tsjechië, Spanje en de VS. De sport olympisch maken, zou die internationalisering vooruit helpen.

Meer geld voor veldrijden door olympische status

Dat is wat Sven Nys denkt. "Het zou het veldrijden een geweldige boost kunnen geven, want nationale federaties investeren in de eerste plaats in olympische disciplines", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Toen mountainbiken in 1996 olympisch werd, verhuisde de Zwitserse federatie haar middelen van het veldrijden naar het mountainbiken. Als veldrijden olympisch wordt, zal er opnieuw meer geld naar de sport gaan, stelt Nys.

"Dan gaan landen als Zwitserland en pakweg Tsjechië wel opnieuw actief veldrittalent scouten en met de jeugd werken", besluit Nys nog. Helemaal zeker is het nog niet dat veldrijden olympisch wordt, maar het ziet er wel goed uit.