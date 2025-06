"Altijd mijn rol met trots vervuld": Serry reageert nu hij geen plekje meer heeft bij QuickStep

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na dertien seizoenen komt er een einde aan het tijdperk van Pieter Serry bij Soudal-QuickStep. De 36-jarige renner uit Sint-Maria-Aalter kreeg onlangs te horen dat er geen plaats meer voor hem is binnen het team.

“Dat kwam keihard binnen,” valt Serry meteen met de deur in huis bij Het Nieuwsblad over het feit dat hij eind dit jaar moet vertrekken bij Soudal-QuickStep. “Het is altijd mijn ploeg geweest.”

Serry maakte in 2013 de overstap van Topsport Vlaanderen-Mercator naar het toenmalige Omega Pharma–QuickStep. Hoewel hij nooit een profzege boekte, groeide hij uit tot een vaste waarde binnen het team.

Hij was enorm geliefd om zijn inzet en loyaliteit. “Ik heb altijd mijn rol met trots vervuld, ook al was het vaak in dienst van anderen,” zegt hij. De beslissing van het team kwam dan ook onverwacht.

Pieter Serry wil nog zeker twee jaar koersen

“Ik had gehoopt mijn carrière hier te kunnen afsluiten,” geeft Serry toe. Toch blijft hij strijdvaardig. “Ik wil nog twee jaar op het hoogste niveau koersen. Fysiek voel ik me even sterk als de voorbije jaren. Dat bewijzen ook mijn waarden.”

Zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg is inmiddels gestart. Serry kijkt met gemengde gevoelens vooruit: “Het is moeilijk om afscheid te nemen, maar ik zie dit ook als een kans. Ik ben nog niet klaar met koersen.”

Met zijn ervaring en professionele instelling lijkt Serry een waardevolle aanwinst voor elk team dat op zoek is naar een betrouwbare en gedreven helper. Zijn verhaal is er een van trouw, teleurstelling, maar vooral van doorzettingsvermogen.