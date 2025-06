Dit zagen we niet aankomen, Julian Alaphilippe neemt harde beslissing: "Hartbreker"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Julian Alaphilippe zal dit jaar niet aan de start verschijnen van het Franse kampioenschap op de weg. Dat wordt op 29 juni gereden in Les Herbiers in de Vendée.

De tweevoudig wereldkampioen, die onlangs nog indruk maakte met een vijfde plaats in het eindklassement van de Ronde van Zwitserland, heeft besloten het nationale kampioenschap over te slaan op advies van zijn ploeg Tudor, zo meldt Ouest-France.

Na een intensief voorbereidingsblok, inclusief een hoogtestage en de zware rittenkoers in Zwitserland, is Alaphilippe vermoeid en kiest hij voor rust met het oog op de Tour de France.

Julian Alaphilippe geeft forfait voor Frans kampioenschap

Volgens zijn entourage is het een “crève-cœur” (hartbreker, red.) voor de Fransman, die het tricolore kampioenstricot nog nooit wist te veroveren, ondanks meerdere podiumplaatsen in het verleden.

Zijn afwezigheid is een opvallende, zeker gezien het parcours in Les Herbiers hem goed zou liggen. Toch primeert de lange termijn: Alaphilippe mikt op ritwinst in de openingsweek van de Tour, en wil daar fris en scherp aan de start staan.

Zijn beslissing onderstreept de moeilijke balans tussen nationale trots en internationale ambities. Voor de Franse fans is het een gemis, maar voor Alaphilippe is het een strategische keuze in een seizoen waarin hij opnieuw wil schitteren op het grootste wielertoneel.