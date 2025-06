Het Belgisch kampioenschap op de weg? "Als ik 150 kilometer kan rijden, ben ik tevreden"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zondag staat het Belgisch kampioenschap op de agenda. Niet iedereen heeft de doelstelling te finishen.

Na meer dan vier maanden afwezigheid door een vervelende knieblessure en operatie maakt Lars Craps zijn langverwachte comeback op het Belgisch kampioenschap op de weg.

De jonge renner uit Leuven moest door een slepende knieblessure zijn seizoen noodgedwongen on hold zetten, maar kijkt nu met hernieuwde motivatie uit naar zijn terugkeer in het peloton. “Vrijdag begint mijn seizoen echt,” verklaarde hij vastberaden in een interview met Het Nieuwsblad.

Hoewel hij nog niet op zijn topniveau zit, is Craps vooral blij dat hij opnieuw een rugnummer mag opspelden. Zijn verwachtingen zijn bewust realistisch.

“Als ik 150 kilometer kan rijden, ben ik tevreden,” klinkt het nuchter. Die bescheiden doelstelling toont niet alleen zijn maturiteit, maar ook zijn focus op een geleidelijke opbouw. Voor Craps draait het BK dit jaar niet om winnen, maar om voelen dat hij weer deel uitmaakt van het koersgebeuren.

De weg terug is er een van geduld en doorzettingsvermogen geweest. “Ik heb hard gewerkt om hier opnieuw te staan,” zegt hij. Zijn deelname aan het BK is dan ook een symbolisch keerpunt: het begin van een nieuw hoofdstuk in zijn carrière.