Ploeg van Lotto Kopecky bevestigt het grote nieuws: "Dit is de bedoeling"

Lotte Kopecky rijdt begin juli de Giro d'Italia. Dat werd vanmorgen geopperd en is nu ook bevestigd door haar ploeg Team SD Worx-Protime.

Naast wereldkampioene Lotte Kopecky komen voor SD Worx Protime ook Europees kampioene Lorena Wiebes, Anna van der Breggen, Mikayla Harvey, Steffi Häberlin en de twee thuisrijders Elena Cecchini en Barbara Guarischi aan de start van de Giro d’Italia.

“We starten niet met de grote ambitie om het eindklassement te winnen in de Giro, maar wanneer we een goede uitgangspositie kunnen afdwingen, gaan we zo’n mooie kans niet laten liggen. Door deze insteek hebben een aantal rensters een vrijere rol om voor ritwinst te kunnen gaan”, aldus sportief manager Danny Stam.

Lotte Kopecky trekt naar de Giro d’Italia

Volgens Stam is de Giro voor Kopecky een heel goede voorbereiding op de Tour de France Femmes. “Het eindklassement in Frankrijk is haar grote doel. De Giro is een mooie koers op weg naar de topvorm in de Tour. In Italië leggen we geen klassementsdruk op Lotte. Er is veel klimwerk in deze Giro d’Italia.”

Toch gaat Kopecky ook niet zomaar deelnemen aan deze rittenkoers. “Uiteraard gaat ze ongetwijfeld weer een rit uitkiezen waar ze huis wil houden, maar verder is het de bedoeling dat ze vertrouwen tankt richting de Tour de France Femmes.”

Na de Giro staat de Tour de France op de programma. Daar wil Kopecky voor de eindzege gaan, al zal dat niet gemakkelijk worden in een rittenkoers met veel klimwerk.