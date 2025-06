Remco Evenepoel lanceert leuk speeltje voor wielerfanaten, maar de prijs is bijzonder stevig

Remco Evenepoel heeft opnieuw een mijlpaal bereikt. Dit keer niet op de fiets, maar in de wereld van wielerschoenen.

In samenwerking met Specialized lanceerde hij zijn eigen raceschoen: de S-Works Torch SL Remco. Deze schoen is niet zomaar een accessoire, maar een technologisch hoogstandje dat volgens Specialized met zijn 148,2 gram (maat 41) de lichtste is in het profpeloton.

Evenepoel werkte acht maanden lang nauw samen met het ontwikkelingsteam van Specialized. Zijn doel? Een schoen die perfect aansluit bij zijn explosieve rijstijl en die hem een voordeel biedt in de zwaarste bergetappes.

Tijdens de Tour de France van 2024 testte hij al een prototype, en nu is het eindresultaat ook beschikbaar voor het grote publiek. De schoen maakt gebruik van de bekende Body Geometry-technologie en een speciaal ontwikkelde leest die de druk op de voorvoet met 44% zou verminderen.

Het minimalistische ontwerp, gecombineerd met een enkele Boa-sluiting en een geoptimaliseerde carbon zool, zorgt voor maximale krachtoverbrenging en comfort. Maar wie net als Remco wil rijden, moet diep in de buidel tasten.

Met een adviesprijs van 599 euro behoort deze schoen tot de absolute topklasse, letterlijk én figuurlijk een stevig prijskaartje. Toch mikt Specialized met dit model op fanatieke wielrenners die geen compromissen willen sluiten op het vlak van gewicht, stijfheid en prestaties.