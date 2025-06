Vier Belgen krijgen heel slecht nieuws te horen in het wielerpeloton

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het gaat al een hele tijd slecht met Arkéa-B&B Hotels. Het nieuws dat nu binnengelopen is maakt het alleen maar nog erger.

Het Nieuwsblad meldt dat wielerploeg Arkéa-B&B Hotels het nieuws gekregen heeft dat de twee hoofdsponsors richting volgend seizoen afhaken.

De samenwerking tussen de wielerploeg en Arkéa enerzijds en B&B Hotels anderzijds wordt door beide bedrijven stopgezet voor volgend jaar.

Algemeen Directeur Emmanuel Hubert blijft hopen om andere partners te vinden die met vers geld over de brug komen, maar wellicht is dat alleen maar ijdele hoop. Om de ploeg draaiende te houden is er 25 miljoen euro nodig.

Toekomst Arkéa-B&B Hotels nu helemaal voorbij

De onzekerheid is gigantisch groot, waardoor de renners die er dit jaar onder contract liggen andere oorden opzoeken, met goedkeuring van de ploeg.

Dat de samenwerking met de hoofdsponsors stopgezet wordt is ook slechts nieuws voor de vier Belgen die in dienst rijden van Arkéa-B&B Hotels op dit moment: Jenthe Biermans, Amaury Capiot, Laurens Huys en Lotte Claes.