Voor Lotto Cycling Team is het Belgisch kampioenschap van gigantisch groot belang: dit is de reden

Je kan waarschijnlijk wel tien namen naar voren schuiven om het Belgisch kampioenschap te winnen. Maar zet je daar iemand van Lotto Cycling Team bij?

Het lijstje met topkandidaten die zondag het Belgisch kampioenschap kunnen winnen is bijzonder mooi. Er wordt gedacht dat een massasprint mogelijk is, maar ook een solotocht kan zeker.

Merlier, Philipsen, Van Aert, De Lie en Meeus zijn de vijf topfavorieten die in één adem genoemd worden, maar velen zien ook kansen voor Remco Evenepoel.

Namen van Lotto Cycling Team vallen er niet, tenzij die van Jenno Berckmoes die de voorbije weken in wel heel goede doen was. Een nieuwe titel voor Arnaud De Lie zouden ze bij Lotto heel graag zien, maar hoe goed zit hij in vorm?

Belgisch kampioenschap van allergrootste belang voor Lotto Cycling Team

Toch is dit Belgisch kampioenschap voor Lotto van gigantisch groot belang. Dat laat COO Maxim Segers ook weten in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Voor ons is dit een thuiswedstrijd”, vertelt hij. “We hebben zondag duizend gasten uitgenodigd, winnen in deze stad zou extra speciaal zijn. Om dezelfde reden noemen we Binche-Chimay-Binche (najaarskoers, red.) intern altijd het echte WK.”