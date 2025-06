🎥 Evenepoel waagt zich aan virale TikTok-hype en reageert met kwinkslag op zijn pollenallergie

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel heeft op stage stevige trainingen afgewerkt met het oog op de Tour. De olympische kampioen deed ook mee met een trend op sociale media.

Vrijdag doet Remco Evenepoel een gooi naar zijn tweede Belgische titel tijdrijden, in 2022 pakte hij al eens de tricolore tegen de klok. Als Evenepoel Belgisch kampioen wordt, zal hij zijn trui wel niet kunnen tonen in de Tour.

Evenepoel is namelijk wereldkampioen tijdrijden en die trui heeft voorrang op de Belgische trui. Als Evenepoel zondag ook Belgisch kampioen wordt op de weg, mag hij die trui uiteraard wel dragen in de Tour.

Evenepoel doet mee aan TikTok-hype

Om die Tour voor te bereiden was Evenepoel de voorbije twee weken in Tignes en hij trainde daar hard. Afgelopen zondag trainde Evenepoel 204 kilometer met onderweg 4.800 hoogtemeters en dat in 6 uur en 34 minuten.

Evenepoel postte zijn training met een virale trend op sociale media. Het is een trend op TikTok om Strava-trainingen te posten op een video waarbij ze een drankje uit een transparante frigo nemen.

Woensdag werkte Evenepoel nog een laatste training in Tignes af van zo'n 62 kilometer met 1.398 hoogtemeters. Hij verwees opnieuw naar de overleden rapper Werenoi. "Et puis les jaloux, ça fait des problèmes. Très irritant, un peu comme le pollen." Vertaald: "Jaloerse mensen zorgen voor problemen. Zeer irritant, een beetje zoals de pollen."