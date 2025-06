Bondscoach Serge Pauwels weet niet wat hij moet denken van BK: "Vind ik opvallend"

Zondag wordt in Binche om de Belgische titel op de weg gestreden. Het parcours is niet bijzonder zwaar en dat zal voor een open koers zorgen, denkt bondscoach Serge Pauwels.

Net als in 2018 wordt het Belgisch kampioenschap wielrennen in Binche georganiseerd. Het parcours verschilt wel sterk, enkel de laatste anderhalve kilometer is hetzelfde. De oplopende aankomst is dezelfde als in Binche-Chimay-Binche.

Met 230 kilometer is het wel een lang Belgisch kampioenschap, maar de hoogtemeters blijven beperkt tot 2.400. Geen bijzonder zwaar parcours, ondanks dat het BK in Wallonië wordt gereden. Echte hellingen zijn er ook niet.

Pauwels ziet geen enkel steutelpunt op BK-parcours

"Dat vind ik opvallend: er is geen echt sleutelpunt, er zit geen enkele echte helling of klim in waarvan je weet dat het verschil er gemaakt kan worden" zegt Serge Pauwels bij HLN. "Als het bergop gaat, is dat nooit meer dan aan een paar procenten."

Het parcours bestaat uit twee delen. Eerst is er een lange lus van zo'n 115 kilometer, daarna volgen er nog zeven lokale ronden van 16,4 kilometer in en rond Binche. De moeilijkste passage ligt vlak voor en na de finish.

"De laatste kilometer loopt licht omhoog op kasseien, daarna is er een bocht naar rechts en de laatste paar honderd meter zijn weer op kasseien. Het peloton gaat daar automatisch op een lint zitten. Daar valt dus wel iets te proberen."