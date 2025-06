Dries De Bondt krijgt steun én kritiek voor opmerkelijke uitspraken: "Dat je zo dom kan zijn..."

De Ethische Commissie van de UCI zal zich buigen over de opmerkelijke uitspraken van Dries De Bondt over zijn mogelijke afspraken met EF-ploegleider Ken Vanmarcke. De Bondt wordt door Lanterne Rouge Cycling Podcast verdedigd, maar ook niet helemaal gespaard.

Dries De Bondt verklapte dat hij voor de voorlaatste etappe van de Giro gesproken had met EF-ploegleider Ken Vanmarcke. Als De Bondt iets zou kunnen betekenen voor EF-kopman Carapaz, had daar voor De Bondt een contract aan kunnen vasthangen voor volgend seizoen.

Omdat De Bondt openlijk toegaf dat er afspraken waren gemaakt, riskeren hij en Vanmarcke een straf van de Ethische Commissie van de UCI. "Als hij er niet had over gepraat in de media, was er geen bewijs geweest van een samenzwering", zegt Benji Naesen bij Lanterne Rouge Cycling Podcast.

"Ik zie De Bondt wel niet als de grote schuldige in dit verhaal, wel Vanmarcke en EF. Als je zoals De Bondt geen contract meer hebt voor volgend seizoen en je vanuit de vlucht dan iets kan doen voor Carapaz als je gelost bent, dan zal dat je resultaat niet veranderen."

Schoot De Bondt in eigen voet met uitspraken?

"Het is goed voor zijn carrière, dus ik begrijp zijn beslissing om dat te doen. Maar wat ik niet goed vind, is de rol van Vanmarcke en EF. Een contract aanbieden als mogelijke beloning, dat is gewoon samenzwering."

"De Bondt heeft gezegd wat er is gebeurd, dat weerleggen zal moeilijk zijn", zegt Patrick Broe, Head of Strategy bij Visma-Lease a Bike. "Al kan Vanmarcke ontkennen dat hij een contract aanbood en gewoon een babbeltje wilde slaan over de plannen van De Bondt die dag."

"Ik hoop dat De Bondt hier niet te veel last van heeft, maar ik zie wel een mogelijke straf voor Vanmarcke", zegt Naesen. "Als je dit laat passeren, kunnen rijkere ploegen renners van andere ploegen gewoon voor hun kar spannen of er zelfs voor betalen", zegt Broe.

Broe spaarde De Bondt ook niet helemaal. "De Bondt zou bestraft moeten worden om zo dom te zijn. Dat hij dit publiekelijk toegeeft... Zelfs al had de Ethische Commissie dit niet onderzocht, EF had hem nooit nog een contract kunnen aanbieden na zijn uitspraken."