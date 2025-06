Nog een concurrent minder voor Evenepoel: Lampaert haakt alweer af voor BK tijdrijden

Vrijdag staat er op het BK tijdrijden maar één voormalige winnaar aan de start. Tweevoudig Belgisch kampioen Yves Lampaert heeft nog afgehaakt.

Yves Lampaert was een outsider voor het podium op het Belgisch kampioenschap tijdrijden, het goud zal zonder grote verrassing voor zijn ploegmaat Remco Evenepoel zijn. Nu haakt Lampaert dus af.

Een specifieke reden is er niet, Lampaert wil zich optimaal voorbereiden op het BK op de weg van zondag. Het BK werd in 2018 al eens in Binche gereden, Lampaert pakte toen de driekleur voor Gilbert en Stuyven.

Door het afhaken van Lampaert is Remco Evenepoel de enige voormalige Belgische kampioen aan de start van het BK tijdrijden. Eerder gaven ook al Tim Wellens, Wout van Aert en Victor Campenaerts verstek.

Soudal Quick-Step met Evenepoel en Van Wilder

Het is al het derde jaar op rij dat Lampaert niet aan de start komt van het BK tijdrijden. In 2017 en 2021 werd Lampaert Belgisch kampioen, in 2019 en 2022 pakte hij zilver en in 2018 brons. Een zesde medaille zal er dit jaar dus niet bijkomen.

Soudal Quick-Step start door het afhaken van Yves Lampaert voor het BK tijdrijden nu met slechts twee renners: olympisch kampioen en wereldkampioen Remco Evenepoel en Ilan Van Wilder.