Ruben Van Gucht brandt van ambitie: "De grootste ter wereld worden"

Zondag wordt niet alleen het gestreden om de Belgische titel bij de mannen en de vrouwen. Ruben Van Gucht organiseert voor het eerst ook zijn 'Wattage Festival'.

Na een festival voor nerds is er sinds dit jaar ook een festival voor wielerliefhebbers. Na drie seizoenen van Wielerclub Wattage en eind vorig jaar awardshow de Eddy's, pakt Ruben Van Gucht nu uit met een festival.

"Al zes maanden ben ik er élke dag mee bezig", zegt hij bij Sporza. In de Wellington Hippodroom in Oostende worden op dit moment vier podia opgebouwd waar zondag zo'n 30 acts de volledige dag zullen vullen.

Er komt onder meer een speciale aflevering van Vive le Vélo met Bradley Wiggins, Tom Boonen en Lotte Kopecky, maar ook een aflevering van Wielerclub Wattage en Lieven Scheire geeft uitleg over koerswetenschap. Dat is allemaal enkel te zien voor de aanwezigen, er wordt niets opgenomen.

Van Gucht wil grootste wielerfestival ter wereld worden

Het Wattage Festival is zondag aan zijn eerste editie toe, maar toch wil Van Gucht dat het meteen een schot in de roos is. Hij wil dat zijn festival meteen kwaliteit uitstraalt én dat ook de fundering wordt gelegd voor de komende jaren.

"Ik heb het plan om er het grootste wielerfestival ter wereld van te maken." Die eer is voorlopig voor Rouleur Live in Londen, dat altijd in november plaatsvindt. "Maar de koers is van Vlaanderen, dus mogen we die ambitie koesteren."