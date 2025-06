'Verschillende ploegen willen hem weghalen bij Lotto: Arnaud De Lie heeft besluit genomen'

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Belgisch kampioen Arnaud De Lie ligt nog tot eind 2026 vast bij Lotto Cycling Team. Toch trekken heel wat ploegen aan zijn mouw om hem binnen te halen.

Met één zege, de derde rit in de Ster van Bessèges waarin de helft van het peloton afstapte door ontevredenheid over de veiligheid, oogt het seizoen van Arnaud De Lie op dit moment bijzonder mager.

In de derde etappe van de Ronde van de Algarve en recent in de Brussels Cycling Classic sprintte De Lie ook naar een derde plaats. Het staat in schril contrast met zijn eerste twee seizoenen, waarin De Lie negen en tien keer won.

Bij Lotto heeft De Lie nog een contract tot eind 2026, maar volgens Het Nieuwsblad hebben heel wat ploegen al naar hem geïnformeerd. Welke ploegen is niet duidelijk, maar enkele ploegen zouden hem zelfs deze winter al willen binnenhalen.

De Lie wil contract bij Lotto respecteren

De Lie wil zijn contract echter respecteren en tot eind 2026 blijven en dat is ook wat zijn management wil. Lotto wil zijn goudhaantje dan weer niet verkopen. De Lie verkopen zoals het afgelopen winter deed met Maxim Van Gils, dat wil de ploeg (voorlopig) niet.

Er zouden op dit moment echter ook geen onderhandelingen zijn over een contractverlenging. Lotto zoekt nog altijd naar een nieuwe naamsponsor, als die er niet snel komt zal een verkoop van De Lie zich misschien toch opdringen.