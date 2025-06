Wie wordt Belgisch kampioen? Bondscoach Serge Pauwels onthult zijn favorieten

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zondag wordt in Binche een opvolger gezocht voor Arnaud De Lie. Wie kroont zich tot Belgisch kampioen en mag een jaar lang de driekleur dragen?

Net als in 2018 wordt het Belgisch kampioenschap dit jaar georganiseerd in Binche. Toen pakte Yves Lampaert de driekleur, in de finale was hij weggereden van zijn ploegmaat Philippe Gilbert en Jasper Stuyven.

Met 230 kilometer en 2.400 hoogtemeters is het parcours niet biljartvlak, maar een klimkoers is het zeker niet. Het parcours is licht golvend en dus maken heel veel renners zondag kans om Belgisch kampioen te worden.

Volgens bondscoach Serge Pauwels kan het een sprint worden, maar hoeft dat niet. Door enkele heel grote teams en heel kleine teams, ontstaat er vaak een vreemde dynamiek. Wie er in de vlucht zit, zal al veel bepalen.

Pauwels denkt aan type Philipsen

Wie zijn dan de topfavorieten? Hij denkt vooral aan een type zoals Jasper Philipsen. "Dit is een wedstrijd voor een renner die koers durft te maken én die snel is. De kans lijkt mij het grootst dat we gaan sprinten met een kleinere groep", zegt hij bij HLN.

Pauwels gelooft ook in Tim Merlier, Jordi Meeus en Wout van Aert. Of sterke aanvallers, zoals Remco Evenepoel of Alec Segaert. Voor klimmers als Maxim Van Gils, Ilan Van Wilder en Lennert Van Eetvelt wordt het moeilijk.