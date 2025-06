Wordt Campenaerts doorslaggevende factor voor Van Aert op BK? Ploegleider spreekt straffe taal

Visma-Lease a Bike trekt met een sterk blok naar het Belgisch kampioenschap. Victor Campenaerts zou wel eens verrassend uit de hoek kunnen komen.

De voorbije weken heeft Victor Campenaerts zich klaargestoomd voor zijn eerste Tour de France met Visma-Lease a Bike. De voorbije jaren was hij een ontsnappingskoning bij Lotto, dit jaar krijgt hij een heel andere rol.

Campenaerts moet Jonas Vingegaard bijstaan in zijn jacht op een derde eindzege in de Tour. De voorbije weken, met tussendoor ook de Dauphiné, heeft Campenaerts zich op stage voorbereid op de Tour.

Pas vrijdag keert Campenaerts terug van Tignes, Wout van Aert doet dat donderdag al. Zaterdagnamiddag worden de renners van Visma-Lease a Bike in het hotel verwacht voor een massage en de tactische bespreking.

Campenaerts in topvorm naar BK?

En daarin zou Campenaerts wel eens een grote rol kunnen krijgen. "Victor kan altijd verrassend uit de hoek komen", zegt ploegleider Maarten Wynants bij HLN. Wordt hij de belangrijkste schakel in een mogelijke Belgische titel van Van Aert?

"Ik zie deze Victor ook in staat om in de finale het verschil te maken", stelt Wynants klaar en duidelijk. Of kan Campenaerts na twee Belgische titels in het tijdrijden (2016 en 2018) ook de tricolore op de weg veroveren?