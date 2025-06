Wout van Aert niet 100% op het BK zondag? "In het slechtste geval..."

Wout van Aert kan zondag voor de tweede keer Belgisch kampioen op de weg worden. Vraag is of hij voldoende fris zal zijn na zijn hoogtestage in Tignes.

Kort na de Giro vertrok Wout van Aert alweer naar Tignes voor een hoogtestage. Hij bereidde daar zijn tweede grote ronde van het seizoen, na de Giro. Door zijn ritzege in Siena ook met minder druk op zijn schouders.

Die druk zal er zondag ook niet zijn op het Belgisch kampioenschap. Visma-Lease a Bike ploegbaas Richard Plugge zou Van Aert liever in de gewone uitrusting naar de Tour zien gaan. Winnen is dus geen must.

Al is Van Aert atlijd een favoriet op het BK. "Met Wout aan de start heb je altijd een kans om het BK te winnen. Het is ook geweten dat hij altijd goed is na een grote ronde. Na de Giro en de hoogtestage zal hij dik in orde zijn", zegt ploegleider Maarten Wynants bij HLN.

BK laatste prikkel voor de Tour voor Van Aert?

Al zou die hoogtestage ook een beperking kunnen zijn. Van Aert rijdt pas vandaag (donderdag) terug van Tignes naar België, zaterdagnamiddag worden de renners in het hotel verwacht voor een massage en tactische bespreking.

Wat als Van Aert zich nog niet 100% voelt zondag? "In het slechtste geval is het BK een goeie trainingsprikkel van 230 kilometer om de puntjes op de i te zetten met het oog op de Tour", stelt Wynants.