📷 Slaat UAE Team Emirates-XRG de bal mis? Ploeg van Pogacar uitgelachen met opmerkelijk Tourshirt

Visma-Lease a Bike pakt elk jaar uit met een speciaal shirt voor de Tour, hun volledig geel shirt lijkt namelijk te veel op de gele leiderstrui in de Tour. De ploeg van Van Aert koos daarom voor een geel-zwart shirt dit jaar.

UAE Team Emirates-XRG moest zijn uitrusting niet aanpassen, het voegde dit jaar al zwarte mouwen en onderkant toe aan hun witte uitrusting van vorig jaar. Toch pakt de ploeg van Pogacar uit met een ander ontwerp.

Het is een wit shirt met enkele zwarte vegen en vlekken. "Geïnspireerd door de hartchakra en de kracht van de natuur, gecombineerd met de lichtheid van de berglucht", schrijft de ploeg op haar sociale media.

De reacties op het nieuwe shirt zijn echter niet positief. "Het ziet eruit alsof iemand het shirt in olie heeft gestopt", schrijft Benji Naesen. "Het is onmogelijk dat ze niet weten dat hun shirt er gewoon uitziet als hun normale shirt met olie eroverheen gegoten", schrijft nog iemand.

De link tussen de ploeg en aardolie is niet ver te zoeken. Tweede naamsponsor XRG is namelijk een dochteronderneming van staatsoliebedrijf ADNOC, dat als investeringsfonds geld investeert in slimmere en schonere oplossingen voor energie.

There's no way they don't know that their shirt just looks like their normal one with oil poured out on it right, I guess they are doubling down on the brand 🤣🤣