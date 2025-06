📷 Een moment tussen Remco Evenepoel en Oumi Rayane spreekt boekdelen ... en er is bevestiging van de extra tattoo!

We weten nu al eventjes dat Remco Evenepoel een tatto heeft als ode aan echtgenote Oumi Rayane. Het vermoeden dat het niet bij eentje is gebleven, blijkt te kloppen.

Laten we eerst beginnen met een bijzonder moment tussen Remco Evenepoel en zijn vrouw Oumi Rayane in Brasschaat. Daar vond het BK tijdrijden plaats. Het was al snel duidelijk dat topfavoriet Evenepoel op weg was naar de overwinning. Met het einde van de tijdrit in zicht zocht Oumi samen met ploegleider Klaas Lodewyck de aankomst op.

Eerst wachtten ze nog aan de opening waar de renners moesten passeren om zich richting podium te begeven. Oumi volgde daar het slot van het BK tijdrijden op haar smartphone. Eens het duidelijk was dat Remco in aantocht was, gingen zijn vrouw en ploegleider naar de straat om hem daar na de aankomst te kunnen opwachten.

Een zoen van Oumi voor Remco

Dat leverde de gebruikelijke mooie beelden op tussen een gelukzalige renner en zijn partner na een overwinning. Toen Remco arriveerde kreeg hij een zoen van zijn echtgenote en er volgde ook een omhelzing tussen de twee. Weer een mooi moment voor hen beiden om te koesteren, zoals de carrière van Remco er al veel heeft opgeleverd.

Daarna viel de aanwezige journalisten nog iets anders op. Remco had nog zijn bezwete wielerkledij aan toen hij losfietste op de rollen en zijn flashinterview gaf. Wie goed kijkt op de foto bovenaan, ziet rechts boven op het lichaam van Remco (boven de sponsors) zwarte Romeinse cijfers. Dat zijn niet zomaar cijfers, dit is opnieuw een tattoo ter ere van Oumi.

Bewijs voor tweede tattoo Evenepoel

In Café Koers, de podcast van Het Nieuwsblad, werd reeds onthuld dat hij deze tatto heeft. Nu hebben we die ook kunnen zien. Blijkbaar staat 7 oktober 2017, de start van zijn relatie met Oumi, boven het hart van Remco getatoeëerd.