De ambities van Remco Evenepoel in de schijnwerpers: Soudal Quick-Step doet een onthulling over zijn plannen

Remco Evenepoel zou wel weer eens voor een straf weekend kunnen staan. Bij Soudal Quick-Step verwachten ze zeker ook weer een ambitieuze Evenepoel zondag in de BK-wegrit.

Voornamelijk zijn vandaag in Brasschaat alle ogen op Remco Evenepoel gericht op het BK tijdrijden. Iedereen gaat ervan uit dat hij de Belgische titel pakt. De vraag is vooral met hoeveel voorsprong hij wint en wie het dichtste in de buurt kan komen. Misschien hoeft het dit weekend zelfs niet bij één Belgische titel te blijven voor Evenepoel.

We weten dat hij een kampioenschapsman is en moeilijk te stoppen is als hij in een goede vibe zit. De Olympische Spelen in Parijs is wat dat betreft een herinnering die we nooit zullen vergeten. Het veroveren van de tijdrittitel was al heel mooi, maar Evenepoel breidde er ook nog eens succes in de memorabele wegrit aan vast.

Evenepoel heeft ambitie voor BK-wegrit

Bij Soudal Quick-Step sluiten ze dit weekend dubbel succes niet uit en verzekeren ze dat Evenepoel er ook op zondag vol voor gaat. "Remco start zeker met ambitie", meldt ploegleider Klaas Lodywck in Het Laatste Nieuws. Lodewyck moet er zelfs een beetje om lachen. "Heb je ooit al één wedstrijd geweten waarin hij dat doet zonder?"

Over het parcours in Binche maakt Lodwyck zich alvast geen zorgen. "Deze Remco Evenepoel kan op elk type parcours, over die afstand (230 km), op nationaal koersniveau, altijd het verschil maken." Dat deed hij immers ook twee jaar geleden in Izegem. Op een vlak parcours reed Evenepoel weg met Segaert en maakte hij het af in de sprint met twee.

Merlier en Evenepoel de troeven van Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step kan uiteraard ook de kaart Tim Merlier trekken, maar Remco Evenepoel zal zich zeker niet onbetuigd laten. Met de tijdritcapaciteiten van Remco is het vandaag zijn grootste kans op goud. Dat wil niet zeggen dat hij al zijn eieren in hetzelfde mandje legt.