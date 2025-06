De verrassende beslissing van Remco Evenepoel na het WK: bondscoach Serge Pauwels beleeft zijn wildste dromen

Serge Pauwels weet dat hij luidop mag dromen en daar geen limiet op staat. Remco Evenepoel is daar verantwoordelijk voor.

Het is voor Serge Pauwels een zegen om als bondscoach de generatie van Remco Evenepoel mee te maken. Evenepoel is met zijn capaciteiten vaak een garantie op podiumplaatsen in tijdritten en een mogelijkheid op podiumplaatsen in wegritten. Bovendien is hij het type renner dat niet terugdeinst voor eventuele moeilijke combinaties.

Dat blijkt ook nu opnieuw. Serge Pauwels heeft in een gesprek met La Dernière Heure onthuld dat Remco Evenepoel wil meedoen aan het EK tijdrijden. Voor Pauwels is dat natuurlijk schitterend nieuws. Het EK is iets minder hoog aangeschreven dan het WK en is sowieso een kampioenschap waar al eens andere namen opduiken.

EK tijdrijden vlak na WK-wegrit

Bovendien moet ook rekening gehouden worden met de plek op de kalender van het EK tijdrijden. Dat kampioenschap gaat immers drie dagen na de WK-wegrit door. Evenepoel zal er zeker mee in zijn gedachten zitten om in Rwanda voor de tweede keer wereldkampioen op de weg te worden. Drie dagen later zou hij dus weer willen knallen.

Dat brengt de nodige verplaatsingen met zich mee: het EK tijdrijden gaat dit jaar in Frankrijk door, in de Drôme en Ardèche. Ondanks dat het absoluut niet evident is ziet Evenepoel een deelname aan het EK tijdrijden klaarblijkelijk zitten. "Als een renner van het kaliber wereldkampioen zo’n wens uitspreekt, moet je hem steunen", aldus Pauwels.

Evenepoel geeft België kans op goud

Het is niet moeilijk dat die laatste zich in de handen wrijft. Met Evenepoel op de startlijst schieten de kansen op Europees goud voor België als een raket omhoog. Zonder Evenepoel zou een medaille dan weer heel moeilijk worden.